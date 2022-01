"Aquaman" auf Amazon Prime: Bunte Unterwasser-Odyssee

Leicht überladene Fantasy-Odyssee

Auf dieser Suche erleben wir ein spannendes Fantasy-Abenteuer mit Humor und Selbstironie, das viel mehr an die bunten Fantasiewelten von " Star Wars" oder "John Carter" erinnert (beides übrigens Filme der Marvel-Mutter Disney) als an die düsteren Häuserschluchten von Gotham City. Von Reitern auf riesigen Seepferden und Haien über furchteinflößende Tiefseemonster bis zum Drum-Solo eines Octopus lässt Regisseur Wan keine Skurrilität in Atlantis aus. Dabei erliegt er leider dem Fluch eines Big-Budget-Blockbusters: " Aquaman" setzt oft zu sehr auf das visuelle CGI-Spektakel und verrennt sich in so manches Detail. Dadurch wirkt der Film letztlich ein wenig hektisch und überladen. 130 statt 145 Minuten hätten wohl auch gereicht.