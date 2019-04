"Asche ist das reine Weiß": Ein Schuss mit Folgen

Das Drama erzählt in zweieinhalb Stunden die sich über 18 Jahre ziehende tragische Lebensgeschichte einer Frau, die sich für ihren Geliebten aufopfert. In den ersten 45 Minuten ist „Asche ist das reine Weiß“ ein Gangsterfilm mit Film-Noir Elementen, knackige Dialoge mischen sich mit gezückten Waffen in dunklen Hinterzimmern, in denen Karten gespielt und zwielichtige Geschäfte besprochen werden. Gerade als man glaubt diesen atmosphärischen Film einem Genre zuordnen zu können, kippt die Handlung in eine vollkommen unerwartete Richtung.

Starkes Drama