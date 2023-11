"Australia", der Film

Baz Luhrmanns Abenteuermelodram aus 2008 war eine 165 Minuten lange Hommage an sein Heimatland, ein altmodisches Epos, das sich ganz bewusst an Hollywoodfilmklassikern wie "Vom Winde verweht" orientierte (aber nicht an sie herankam) mit sehr vielen Anspielungen an "Der Zauberer von Oz".

Da es sich um eine Inszenierung von Luhrmann handelte, dem Mann hinter ausschweifenden Filmen wie "Moulin Rouge" und "Elvis", kam dieses ausgedehnte Epos mit feurigen Sonnenuntergängen, galoppierenden Pferden und einer großen Liebe zwischen den zwei bekanntesten australischen Stars daher.