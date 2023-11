Oscar-Preisträgerin Nicole Kidman (56, "The Hours: Von Ewigkeit zu Ewigkeit") und ihr spanischer Kollege Antonio Banderas (63, "Die Legende des Zorro") sollen Hauptrollen in dem Erotik-Thriller "Babygirl" übernehmen. Das Studio A24 gab die Besetzung für den Film am Dienstag (Ortszeit) bekannt. Auch der Brite Harris Dickinson ("Der Gesang der Flusskrebse"), die Australierin Sophie Wilde ("Talk to Me") und der Franzose Jean Reno ("Ronin") sind an Bord.