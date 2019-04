"Avengers: Endgame": Das Ende einer Ära!

Wiederauferstehung der Helden mit viel Pathos

Am Ende ist "Avengers: Endgame" aber leider kein episches Finale, sondern nicht viel mehr als die Abwicklung der " Wiederauferstehung der Helden" mit einer kräftigen Prise Pathos. Man kann sich "Avengers: Endgame" ein wenig so wie die Medley-Folge von Serien wie "Friends" oder " The Big Bang Theory" vorstellen: Eine Rahmenhandlung zelebriert den Rückblick auf die lieb gewonnenen Charaktere, indem die besten Momente aus vergangenen Episoden rekapituliert werden. Bei einer 25-minütigen Sitcom ist das vertretbar, aber auch nicht wirklich spannend. Drei Stunden im Kino sind dafür – bei aller Liebe zu den Superhelden des Marvel-Universums – dann doch ein wenig zu viel des Guten. Da kann Kevin Feige, MCU-Mastermind und Chef der Marvel Studios, noch so oft betonen, dass es bei der Filmlänge nur darauf ankommt, "wie es sich anfühlt?"

"Avengers: Endgame" fühlt sich eindeutig zu lang an, zu pathetisch überfrachtet und vor allem im Vergleich mit "Infinity War" wie ein Hollywood Spezialeffekte-Gewitter bei dem die Charaktere zu kurz kommen, obwohl sie oberflächlich abgefeiert werden.

Und übrigens: Mit dem Post-Credit-Teaser nach dem Abspann ist auch Schluss. Sitzenbleiben lohnt sich nicht! Nach dem Abspann kommt nichts mehr. Damit beendet Marvel auch symbolisch eine Ära.