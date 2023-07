Brüderliche Regisseure als Horror-Spezialisten

Das spanische Regie- und Drehbuchduo David und Àlex Pastor hat sich auch bisher bevorzugt mit Horror beschäftigt, wovon Titel wie "Out of the Dark" oder "Dein Zuhause gehört mir" zeugen.

Ein paar ihrer Werke wirken wie unmittelbare Vorstudien zum neuen "Bird Box", denn in "Carriers" von 2009 bricht eine tödliche Pandemie aus und in "The Last Days – 12 Wochen nach der Panik" aus dem Jahr 2013 versinkt ganz Barcelona im Chaos, nachdem eine geheimnisvolle Epidemie von der Menschheit Besitz ergriffen hat.

Drehen die Pastors etwa immer bloß ein und denselben Film unter anderen Titeln? Jedenfalls scheint es eine Thematik zu sein, die ihnen ziemlich nahegeht und daher ist auch diesmal jene Szene am besten gelungen, in der das Grauen erstmals über die Stadt hereinbricht und Sebastian inmitten des blutigen Wahnsinns einen Weg durch die Stadt sucht, um seine Familie zu finden.