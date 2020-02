"Bombshell - Das Ende des Schweigens": Frauenaufstand gegen den Big Boss

Paranoia

Außerdem war der Mann extrem paranoid und verfügte über klare Feindbilder: überall wittert er Verschwörungen und glaubt sogar, dass die Obama-Regierung einen Killer auf ihn ansetzt. Seinen weiblichen Opfern würde man solche Paranoia nachsehen, denn „Bombshell“ zeigt, welche unerträgliche Anspannung in dem " Fox News" Bürogebäude herrscht und lässt die Gefühle dieser Frauen nachvollziehbar werden: wie sie in einer Mischung aus Wut, Verunsicherung, Misstrauen und Scham auch noch Angst entwickeln. Ein geradezu körperliches Unbehagen überträgt sich auf die Zuschauer und man rechnet mit dem Schlimmsten; so entsteht mitunter eine Stimmung, die man eher in einem Thriller erwarten würde (sogar ein harmloser Überraschungsbesuch der Familie in Gretchens Garderobe wirkt beinahe wie ein Attentat).

Dabei hatte Ailes ja noch Glück, nicht im falsche Film gelandet zu sein: man stelle sich vor, was mit ihm passiert wäre, wenn er Margot Robbie als Harley Quinn getroffen hätte.



4 von 5 hochgeschobenen Frauenröcken