"Book Club 2": Darum geht's!

Nach dem Corona-Lockdown und Buchclub-Videocalls kann Hotelbesitzerin Vivian (Fonda) endlich ihre Freundinnen wieder in die Arme schließen - und ihnen eine frohe Botschaft überbringen: Die sonst so bindungsscheue Unternehmerin hat sich verlobt. Das muss gefeiert werden und so beschließen Diane (Keaton), Carol (Steenburgen) und Sharon (Bergen) mit Vivian einen Junggesellinnen-Trip nach Italien zu machen. Eine Reise in das Land hatten sich die vier bereits in ihren 20ern geschworen, jedoch nie in die Tat umgesetzt.

Und so beginnt der abenteuerliche Trip nach Europa, auf den die Amerikanerinnen sichtlich die Kultur, die lauen Sommernächte mit Wein und Pasta und das Shoppen von Vivians Brautkleid genießen. Von Rom über Venedig bis in die Toskana erleben die vier aber auch einige Hindernisse wie geklautes Gepäck, eine Autopanne oder eine turbulente Begegnung mit der Polizei. Am Ende müssen sie sich zudem noch Fragen zur Liebe und bezüglich ihres künftigen Lebens stellen, die sie alle auf ganz unterschiedliche Weise zu beantworten versuchen.