"The Mother" auf Netflix: Lohnt sich der Jennifer Lopez-Film?

Actionthriller mit Jennifer Lopez

Filme über Mütter stehen zum Muttertag hoch im Kurs. In den letzten 15 Jahren wurden fünf Filme mit nahezu identischem Titel produziert, von denen vor allem Bong Joon Hos “Mother” und Darren Aronofskys “Mother!” für große Aufmerksamkeit sorgten. Nun tritt auch Jennifer Lopez in den Kampf um den Thron für die beste Mutter aller Zeiten.

“The Mother” ist der neuste Streich der vielseitigen Musikerin. Im Netflix-Actionthriller spielt sie eine ehemalige Soldatin, die sich nach ihrer Zeit in Afghanistan in kriminelle Machenschaften verstrickt hat und nun mit dem FBI kooperiert, um einen Ring an Waffenhändlern hochgehen zu lassen. Schon in der ersten Szene wird klar, dass der Bruch mit ihrer Vergangenheit schwerer wird als gedacht.