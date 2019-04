„Border“: Die Grenzen der Menschlichkeit

„Border“ basiert auf einer Kurzgeschichte des schwedischen Schriftstellers John Ade Lundqvist, der auch die Vorlage und das Drehbuch für den norwegischen Horrorklassiker „Let the right one in“ verfasste. Der iranischstämmige Regisseur Ali Abbasi nahm die Fantasy-Geschichte und verortete sie in einer realistischen Welt. Jedes Wort, das man zu viel über diesen Film schreibt, schmälert das Kinoerlebnis - nur so viel sei gesagt: Abbasi stellt essenzielle Fragen zu Geschlechterrollen mit einer Radikalität, die viele Zuseher aus dem Kino jagen könnte.

Grenzenlos