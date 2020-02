"Chaos auf der Feuerwache": Kindergarten Cop mit Brandbeschleuniger?

Sparflamme

Andy Fickman ("Der Kaufhaus Cop 2") inszeniert eine leider recht schwerfällige Standardkomödie, bei der man schon nach dem ersten Drittel genau weiß, wie alles ausgehen wird. Dabei hat der Film durchaus ein paar nette Momente - etwa, wenn Carson am Klavier für Stimmung sorgen will und nur alte Songs kennt, in denen es um Feuer geht. Ansonsten können die kaum jemals zündenden Witze unser Interesse nicht wirklich wachhalten, obwohl man den Jungs ja lassen muss, dass sie vollen Körpereinsatz bieten: als zum Beispiel der Feuerboss und sein Team beim kleinen Mädchen einmal volle Windel wechseln müssen, kommen sie aus dem Gesichterverziehen gar nicht mehr heraus. Alles in allem ist das also kein "Kindergarten Cop" mit Brandbeschleuniger, sondern eine Komödie auf Sparflamme.

2 von 5 angekokelten Geburtstagstorten