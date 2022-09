"Chaos im Netz": Ralph macht das Internet kaputt

Freunde, die verschiedene Wege gehen

Auf Eboy (oder heißt es doch Ebay?) gibt es das begehrte Teil noch. Zum allerersten Mal brechen Ralph und Vanellope ins World Wide Web auf. Dort angelangt können sie kaum fassen, was es da alles gibt. Im Vergleich zur kleinen Welt der Spielhalle ist das Internet eine gigantische Großstadt mit unzähligen Attraktionen, aber auch nicht wenigen Gefahren. Langweilig ist es hier jedenfalls nicht. Vanellope will gar nicht mehr zurück.

Die abenteuerliche Reise wird für die beiden Freunde zu einer harten Probe für ihre Freundschaft.

Für uns Kinobesucher ist es ein fantastischer Blick auf das für uns schon alltägliche Internet aus der Sicht der 80er-Jahre. Die quirlige Venellope fühlt sich in dem Rennspiel "Slaughter Race" pudelwohl und findet dort neue Freunde, was Ralph gar nicht gefällt. Die Entwicklung kann man wohl am besten mit Kids vergleichen, die irgendwann das niedliche "Mario Kart" nicht mehr so cool finden und plötzlich auf die düstere Welt von "Grand Theft Auto" schwören. Ralph ist in seiner kindlichen "Mario Kart"-Welt zufrieden, Vanellope ist sie schon zu klein.