"Countdown": Ablaufende Lebenszeit kann schrecklich unterhaltsam sein

Kein typischer Teenie-Schocker

Auch der Film kommt rasch zur Sache: nach knapp einer Minute wird die App das erste Mal verwendet und nach rund fünf Minuten wissen wir, dass sie tatsächlich funktioniert. Trotzdem führt uns der Beginn zunächst in die Irre, denn auf den ersten Blick würde man meinen, hier erwarte uns wieder einer dieser typischen Teenie-Schocker, in dem junge Menschen reihum dezimiert werden. Bald verlagert sich der Schauplatz hingegen in ein Krankenhaus. Dort steht der Tod von Menschen aller Altersstufen natürlich an der Tagesordnung, doch als eigentlich Heldin entpuppt sich nun eine junge Krankenschwester (Elizabeth Lail), die von einem verstörten Patienten auf die App hingewiesen wurde und feststellen muss, dass ihre Zeit ebenfalls extrem schnell abläuft. Auch mit ihrer jüngeren Schwester steht es nicht zum Besten, denn die soll sogar noch ein paar Minuten vor ihr das Zeitliche segnen.