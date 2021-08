"Creed 2" auf Netflix: Boxkampf mit der Vergangenheit

Ein alter Gegner

Dolph Lundgren setzt als Ivan Drago auch über 30 Jahre später noch immer seinen finstersten Gesichtsausdruck auf und schont seine Stimmbänder. Der Russe lässt es sich nicht nehmen, seinen Sohn Viktor ( Florian Munteanu) selber auf diesen Kampf vorzubereiten. Der Sprössling ist ein wahres Kraftpaket und die stählerne Muskelmasse wird vor allem durch Zorn zusammengehalten, denn sein Vater stachelt ihn ständig auf. Immerhin ist Ivans Hass gewaltig: nach Rockys Sieg über ihn war seine Boxerkarriere beendet und auch seine Frau hat ihn verlassen, weil sie mit einem Versager, der Schande über die Sowjetunion gebracht hat, nichts mehr zu tun haben wollte.

Inzwischen leben die beiden Dragos in der Ukraine und in den Straßen von Kiew hat der Junior allerlei schmutzige Kampfticks gelernt. Es ist klar, dass eine Herausforderung durch ihn für seinen Gegner wirklich übel enden kann. Als Rocky von dem Vorhaben erfährt, weigert er sich noch dazu, Donnie zu trainieren. Das kann nicht gut gehen, und wenn nach ca. 50 Filmminuten die erste Runde in diesem Schaukampf beginnt, müssen wir uns ernsthafte Sorgen um Donnies Gesundheit machen.