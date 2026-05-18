Mit "Der verlorene Mann" gelingt Regisseur Welf Reinhart ein bemerkenswert sensibles und mit eigenem Ton erzähltes Spielfilmdebüt, das sich einem Thema nähert, das im Kino oft zwischen Rührseligkeit und klinischer Distanz pendelt. Im Zentrum steht ein komplexes Dreiecksverhältnis zwischen Hanne (Dagmar Manzel), ihrem Ehemann Bernd (August Zirner) und ihrem demenzkranken Ex-Mann Kurt (Harald Krassnitzer). Was zunächst wie eine tragikomische Ausgangssituation wirkt - ein Mann, der vergessen hat, dass er längst geschieden ist - entwickelt sich schnell zu einer fein beobachteten Studie über Liebe, Verantwortung und Identität. Der Film stellt dabei nie die Krankheit Demenz selbst in den Vordergrund, sondern begreift sie, wie Krassnitzer im Interview mit spot on news treffend formuliert, "eher als Transportmittel" für größere Fragen wie: "Was bedeutet Liebe? Was bedeutet Freundschaft? Wann beginnen wir eigentlich, das Leben wirklich ernst und selbst in die Hand zu nehmen?"

© Maverick Film, Merki und Reinhart Film, BR und Filmwelt Szene aus "Der verlorene Mann"

Kein "Demenzfilm" Gerade diese Perspektive macht den Film so sehenswert. Denn "Der verlorene Mann" verweigert sich konsequent der einfachen Kategorisierung als "Demenzfilm". Stattdessen entfaltet er ein emotionales Spannungsfeld, in dem Erinnerung und Gegenwart, Pflichtgefühl und Sehnsucht miteinander ringen. Wenn Kurt mit fast jugendlicher Leichtigkeit durch den Alltag stolpert, entsteht eine irritierende Ambivalenz: Seine Krankheit zerstört - und eröffnet zugleich Momente von Nähe und Unmittelbarkeit. Krassnitzer beschreibt das eindrücklich: "Es gibt innerhalb dieser Situation viele Momente, die sehr lebendig, warm und liebenswürdig sind." Das Drehbuch von Reinhart und Tünde Sautier findet dabei eine beeindruckende Balance zwischen Tragik und leisem Humor. Besonders stark sind die Szenen, in denen die Figuren versuchen, mit Kurts Realität umzugehen - etwa, wenn Bernd Kurt gegenüber die absurde, aber funktionale Lüge einer "offenen Ehe" erfindet. Hier zeigt sich die große Stärke des Films: Er beobachtet, statt zu bewerten.

© Maverick Film, Merki und Reinhart Film, BR und Filmwelt Szene aus "Der verlorene Mann"

Krassnitzer ohne Klischee und Kitsch Das Schauspieler-Ensemble ist passend gecastet. Manzel verleiht Hanne eine stille Zerrissenheit zwischen alter Liebe und neuer Bindung, während Zirner den zunehmend verunsicherten Bernd mit feiner Zurückhaltung spielt. Und Krassnitzer? Der brilliert in seiner Darstellung, die jede Form von Klischee und Kitsch vermeidet. Stattdessen zeigt er einen Mann, der sich langsam "verliert", ohne je seine Würde ganz einzubüßen. Vielleicht auch deshalb wirkt seine Aussage so nach: "Jeder hat Angst vor diesem Zustand des Sich-Verlierens, des Sich-Auflösens. Und auch vor der Abhängigkeit, die wir als entwürdigend empfinden - wenn man nicht mehr in der Lage ist, sich selbst zu steuern oder zu korrigieren. Das widerspricht unserem Verständnis von einem würdevollen Leben." Visuell setzt der Film auf ruhige, fast kontemplative Bilder, die die ländliche Isolation ebenso einfangen wie die inneren Zustände der Figuren. Die Natur wird dabei immer wieder zum Spiegel emotionaler Prozesse.

© Maverick Film, Merki und Reinhart Film, BR und Filmwelt Szene aus "Der verlorene Mann"

Kleine Glücksmomente Am stärksten ist "Der verlorene Mann" jedoch in seinen Zwischentönen. Er zeigt die Überforderung der Angehörigen ebenso wie die strukturellen Probleme eines überlasteten Pflegesystems, ohne plakativ zu werden. Gleichzeitig bleibt Raum für Zärtlichkeit, für kleine Glücksmomente - für das, was Krassnitzer als "unglaubliche Intensität und Zärtlichkeit" beschreibt. Am Ende ist dieser Film weniger eine Geschichte über das Vergessen als über das, was bleibt: Beziehungen, Gefühle, Fragmente eines gemeinsamen Lebens. Und vielleicht auch die unbequeme Erkenntnis, dass Liebe nicht verschwindet - selbst dann nicht, wenn die Erinnerung es tut. 4 von 5 unvergesslichen Filmmomenten "Der verlorene Mann" ist derzeit in unseren Kinos zu sehen. Hier geht's zu den Spielzeiten!