"Die fantastische Reise des Dr. Dolittle": Endlich ein Film für unsere Haustiere

Ein Tierarzt für die Queen

Komisch ist das schon: Die Queen braucht einen Tierarzt? Ob das wohl auf Majestätsbeleidigung hinausläuft, weil man auf die Idee kommen könnte, dass die Königin als Kuh, Gans oder Ziege bezeichnet werden soll? Die Erklärung ist aber viel einfacher: falls Victoria stirbt, verliert der Doktor sein Grundstück, auf dem er mit all seinen tierischen Freunden lebt; außerdem ist Dolittle einfach eine hilfsbereite Natur, obwohl er gern den Menschenfeind hervorkehrt. Daher startet er auf der Suche nach einem Heilmittel zu einer abenteuerlichen Reise und sticht mit seiner animalischen Crew in See. Ebenfalls mit dabei ist ein Menschenjungen ( Harry Collett), der das Zeug dazu hat, Dolittles Nachfolger zu werden, weil ihm die Sprache der Tiere immer verständlicher klingt.