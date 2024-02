Georgia in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts: Seit dem Tod ihrer Mutter ist die 14-jährige Celie gemeinsam mit ihrer Schwester Nettie vollkommen ihrem gewalttätigen Vater ausgeliefert. Er verheiratet sie mit dem Farmer Albert, den sie fortan nur noch Mister nennt. Auch in ihrer Ehe erfährt sie Gewalt und sexuelle Ausbeutung. Als sich Mister auch an Nettie vergreift, wird sie von ihm fortgeschickt.