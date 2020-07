"Die schönsten Jahre eines Lebens": Ode an das französische Kino

Frankreich 1966. Nachdem Anne Gauthier (Aimée Anouk) ihre Tochter ins Internat gebracht hat, verpasst sie ihren Zug zurück nach Paris. Jean Louis Duroc (Jean Louis Trintignant), dessen Sohn dasselbe Internat besucht, bietet ihr dein Beifahrersitz in seinem Ford Mustang an und eine der größten Liebesgeschichten des Kinos beginnt. Der in den 60er Jahren veröffentlichte Film „Ein Mann und eine Frau“ eroberte die Welt im Sturm. Regisseur Lelouche erhielt mit gerade einmal 29 Jahren die Goldene Palme in Cannes, den Oscar für das beste Drehbuch und für den besten fremdsprachigen Film. Die zum Großteil improvisierte Romanze spielte weltweit Millionen ein und hielt sich in Großstädten wie Boston und Seattle mehr als ein Jahr lang im Kino. In den 80ern erschien die Fortsetzung „Ein Mann und eine Frau: 20 Jahre später“ und jetzt folgt der letzte Teil der Trilogie.