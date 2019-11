"Doctor Sleeps Erwachen": Finale im Overlook Hotel mit King & Kubrick

Ein neues Finale

Man kann nur darüber staunen, wie unglaublich nahe Regisseur Mike Flanagan an der Romanvorlage bleibt, auf welche atemberaubende Weise er die geschriebenen Worte in spektakuläre Bilder umzusetzen versteht und wie geschickt und ökonomisch sein Drehbuch Schlüsselszenen des umfangreichen Werks (die übliche King-Size eben) miteinander in Verbindung zu setzen weiß. Das soeben Gesagte trifft zumindest auf die erste Filmhälfte zu. Danach betritt Flanagan nämlich Neuland und weicht komplett von Kings Vorgaben ab. Manche Leser wird das womöglich enttäuschen, doch das wäre ein Fehler, da Flanagan ein dermaßen guter Regisseur ist und die Essenz des Romans einzufangen versteht. Seine Auflösung der Story gefällt mir persönlich sogar besser als Kings Version, weil sie dem originalen "Shining" so nahe wie möglich bleibt. King selber hat ja im Nachwort zu "Doctor Sleep" eingestanden, dass er sich selber gar nicht mehr in allen Details an seinen früheren Roman erinnern konnte und bei der Abfassung des neuen Romans von einem großen Fan manche Hilfestellungen und Hinweise erhalten hat, um Fehler zu vermeiden.