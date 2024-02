Darum geht's in "Cash"

In seiner Wohnung mit einem Pokal erschlagen wurde ein frisch gebackener, gleichwohl verantwortungsloser Vater, der selbst dem Glücksspiel und Affären zugetan ist. Eingeheiratet ist das Opfer in die Familie Celik, Betreiber jenes Sportwettenbüros, in dem auch Pawlak Stammkunde ist. Der Schwager des Toten, Alkim Celik (Sahin Eryilmaz) - gezeichnet als fürsorglich-väterlicher Typ, der sich um das Wohlergehen Pawlaks sorgt - schwört Stein und Bein, dass sein Wettbüro so sauber ist wie seine eigene Weste.

Doch als Faber hört, dass der Laden Tarim Abakay (Adrian Can) gehört, ist er sicher, dass der zwielichtige Geschäftsmann mit dem Mord zu tun hat. Doch ob dem aalglatten Abakay, dem Faber schon in anderen Folgen begegnet ist, dieses Mal etwas nachzuweisen ist? Fabers Stimmung ist durch die Aussicht, den Widersacher nun möglicherweise am Wickel zu haben, merklich gehoben. Abakays Engagement für einen unterklassigen Fußballklub legt jedenfalls schon einmal nahe, dass es hier auch um Fußballspielmanipulationen im großen Stil gehen könnte.