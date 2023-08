Til Schweiger scheidet aus "Tatort" aus

Die Krimi-Reihe wird in Zukunft ohne den Hamburger Ermittler Nick Tschiller auskommen. Das gab nun der ARD-Fiction-Koordinator Jörg Schönenborn in einem Interview mit der Zeitschrift “TV Digital" bekannt. "Mit Til Schweiger sind vorerst keine weiteren 'Tatort'-Filme geplan", hieß es. Den Grund nannte Schönenborn nicht. Naheliegend sind natürlich die aktuellen Anschuldigungen gegen Til Schweiger. Zuletzt war der Schauspieler in seiner Rolle als Nick Tschiller 2020 zu sehen.