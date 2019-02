„Drei Gesichter“: Ein Meisterwerk das nicht existieren dürfte

Panahi arbeitet hauptsächlich mit Laiendarstellern und versucht stets einen dokumentarischen Blick in seine Geschichten miteinfließen zu lassen. Der Dialekt und die Gesten der Darsteller verleihen dem Film eine bizarre Atmosphäre, die einen an der Authentizität des Gesehenen zweifeln lässt, doch genau das beabsichtigt Panahi. Schon bei seinen vorherigen Filmen brach er immer wieder die vierte Wand und lies die Handlung links liegen um über das Filmemachen an sich zu erzählen. Hier lässt er sogar seine Schauspielerin an ihrer Wahrnehmung zweifeln „Das ist doch alles inszeniert!“ ruft sie dem Regisseur zu nachdem sie eine alte Frau in einem Loch schlafen sieht.

Kiarostamis Erbe