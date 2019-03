"Dumbo": Tim Burtons tierische Flugshow

Erfindung des modernen Zirkus

Dieses aktuelle „Dumbo“-Version ist bei Tim Burton in besten Händen. Die Zirkusatmosphäre liegt ihm einfach und er entfesselt mit realen Schauspielern und einem digitalen Elefanten wahre Kinomagie auf der Leinwand. Sein düsterer Erzählstil kommt diesmal allerdings nicht voll zur Geltung, weil er ja kindergerecht bleiben muss – aber zumindest gibt es viele Nacht-Szenen und relativ oft geht etwas in Flammen auf. Ganz zuletzt erweisen sich seine Zirkus-Leute sogar als lernfähig: sie ziehen nämlich aus den Erlebnissen die Konsequenzen und erfinden den modernen Zirkus, bei dem auf Tierhaltung in Käfigen verzichtet wird (was für 1919 ganz schön revolutionär klingt).

4 1/2 von 5 Starthilfe-Federn