"Es ist zu deinem Besten": Besorgte Väter vs. Schwiegersöhne in spe

Komik und Klischees

Dabei werden natürlich auch einige Klischees bedient, deren Sinnhaftigkeit manchmal fragwürdig erscheint: Natürlich ecken der reiche Konservative und der idealistische Revoluzzer unweigerlich an, mit allen altbekannten Vorurteilen, die dazugehören. Dass sich der linke Aktivist aber dermaßen unsterblich in die Tochter des verhassten "Bonzenanwalts" verliebt, muss man einfach als gegeben hinnehmen. Oder die Tatsache, dass der sanfte Yus stets ein gutes Verhältnis zu seiner Tochter hatte, diese aber wie aus dem Nichts zur kiffenden, rebellierenden Schulschwänzerin wird. Am nachvollziehbarsten ist noch das Schwiegersohn-Problem von Kalle, dem ob des Altersunterschiedes zwischen seiner Tochter und deren Freund die Sicherungen durchbrennen – unabhängig davon, dass diese bereits volljährig ist und ihr Vater sich aus ihrem Liebesleben rauszuhalten hätte.

Die aberwitzige Mission der drei "Super-Schwäger" sorgt dennoch für einige Lacher. Mit dem Stargespann Heiner Lauterbach, Jürgen Vogel und Hilmi Sözer sind auch drei Meister ihres Fachs am Werk: Die Chemie passt augenscheinlich, auch den Spaß an der Absurdität merkt man dem Trio deutlich an.