"Es: Kapitel 2": Willkommen im Stephen King-Adventureland!

King-Anspielungen

Übrigens wird mit Querverweisen auf andere King-Werke nicht gespart: da sieht eine Frau nach einer Blutdusche wie Carrie aus, ein Blutschwall, der sich in eine Toilettenkabine ergießt, weckt Erinnerungen an Kubricks rote Aufzugswelle im Overlook-Hotel, gleich darauf schaut obendrein eine Nicholson-artige Figur ganz im Stil von Jack Torrance aus "Shining" bei der Tür herein; und in einem Trödlerladen, der an "Needful Things" denken lässt, sitzt sogar Horrormeister King selbst für einen Kurzauftritt hinter der Verkaufstheke. All das bewirkt, dass dieses zweite "Es"-Kapitel immer mehr zu einem Besuch im Stephen King-Adventureland wird; eine Attraktion jagt die nächste, und die eigentliche Handlung droht oft auf der Strecke zu bleiben.

Die drei Stunden Laufzeit sind gnadenlos überdimensioniert und man muss an einen Luftballon denken, der immer weiter mit Helium vollgepumpt wird, obwohl er seine vorgesehene Größe eigentlich schon längst erreicht hätte. Solange, bis der Traum von einer geglückten Neuverfilmung des King‘schen Hauptwerks endgültig zerplatzt.

2 1/2 von 5 abgefaulten Clownsnasen