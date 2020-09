"Escape Plan 2: Hades" auf Netflix: Nichts wie raus aus dieser Fortsetzung!

Karriere-Knick

Bevor Ray Breslin überhaupt in Erscheinung tritt, nimmt ein Team seiner Mitarbeiter in Tschetschenien eine Geiselbefreiung vor - offenbar ein Lieblingsthema von Regisseur Steven C. Miller. Er hatte schon zuvor ein B- / C- oder D-Movie nach dem andern inszeniert, an denen zum Beispiel auch Nicolas Cage und mehrfach Bruce Willis nach ihren Karriere-Knicks mitgewirkt haben. Mit dem ursprünglichen Hades ist zwar die griechische Unterwelt gemeint, doch eine moderne Version scheint dann aufzutreten, sobald Darsteller, die früher einen gewissen Namen hatte, bei einem Regisseur wie Miller gelandet sind.