"Escape Room": Fluchtversuche für todesmutige Rätselfreunde

Fortsetzung(en) in Sicht

Regisseur Adam Robitel liefert also ein spannend-verrätseltes Escape-Spiel, wobei die Kinobesucher hier im klaren Vorteil sind: sie kommen wenigstens in einem Stück wieder aus dem Saal. Die Stärke des Films liegt in den Settings und den perfiden Rätseln, während man als freundlicher Kritiker über die schauspielerischen Fähigkeiten der Protagonisten besser nicht zu viele Worte verlieren sollte. Und wer noch die geringsten Zweifel hatte, ob hier wirklich ein neues Franchise in bester "Saw" oder "Cube"-Nachfolge angestrebt ist, wird spätestens in der letzten Viertelstunde klar sehen. Unter den Teilnehmern befand sich ja ein fanatischer Nerd, der bereits über 90 Escape-Rooms hinter sich gebracht hat. Das war bestimmt als beziehungsreicher Hinweis gedacht und wir können uns jetzt ungefähr vorstellen, auf wie viele Fortsetzungen wir uns gefasst machen dürfen.

3 von 5 explodierenden Zeitschlössern