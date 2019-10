"Gemini Man": Will Smith kämpft optisch eindrucksvoll gegen sich selbst

Schablonenhafte Handlung

Ein Killer in Regierungsdiensten wird von seinen Auftraggebern hinters Licht geführt und als er zu viel über deren wahre Machenschaften zu erfahren droht, setzen sie ihn selber auf die Abschussliste. Hilfe findet er in einer jüngeren Agentin ( Mary Elizabeth Winstead) und einem alten Freund, der sich am wohlsten hinter dem Steuer eines Flugzeugs fühlt: das ungleiche Trio kämpft sich über etliche internationale Schauplätze (darunter auch Budapest) der Wahrheit immer näher. All das wurde schon unzählige Male in diversen Filmen erzählt. Ang Lee will die reine Actionhandlung noch mit Hilfe einiger tiefergehender Dialoge aufwerten, wozu ihm die beliebte Identitätsfrage und eine problematisch gewordene Beziehung zu einem Adoptivvater dienen, doch wirklich überzeugend wird „Gemini Man“ auch dadurch nicht. Als gegen Ende noch dazu eine Art Terminator ins Spiel kommt, glaubt man vollends im falschen Film gelandet zu sein.