"Green Book": Komödie mit Herz und Hirn

USA in den 60ern. Der italo-amerikaner Tony Lip ( Viggo Mortensen) hat sich als Türsteher in New York einen Namen gemacht. Sein mangelndes emotionales Feingefühl kompensiert er mit Muskelkraft und vollem Körpereinsatz. Eines Tages erhält er den Auftrag den afroamerikanischen Jazz-Pianisten Don Shirley (Mahersala Ali) bei seiner Tour durch die Südstaaten zu begleiten. Ein gefährliches Vorhaben für den ohnehin nicht besonders weltoffenen Tony. Er willigt dennoch ein, als Fahrer und Bodyguard von Don zu arbeiten und ein absurdes Roadmovie nimmt seinen Lauf.

Biopic