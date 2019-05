"Greta": Isabelle Huppert als klavierspielende Psycho-Hexe

Gefährliche Ehrlichkeit

Dabei beginnt alles ganz harmlos: die junge Frances ( Chloë Grace Moretz) findet in der New Yorker U-Bahn eine vergessene Handtasche und bringt sie persönlich zur Besitzerin Greta zurück, deren Adresse dank einer ID-Card ersichtlich war. Das etwas naive und allzu leichtgläubige Mädchen aus Boston fühlt sich zur einsamen älteren Frau mit französischem Akzent sofort hingezogen, weil es selber erst kürzlich die eigene Mutter verloren hat. Und so verbringt Frances fortan viel Zeit mit ihr - sie gehen zum Beispiel ins Tierheim, um für Greta einen Hund auszusuchen und kochen gemeinsam. Aber dann macht Frances eine beunruhigende Entdeckung und ab sofort will sie mit Greta nichts mehr zu tun haben. Die gibt sich jedoch mit einer Zurückweisung nicht so einfach zufrieden, sondern entwickelt beängstigende Aktivitäten.