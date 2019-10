"Halloween Haunt": Mit mörderischen Freaks allein im Horror-Haus

Kurze Gewalt

Da Eli Roth ("Cabin Fever" und "Hostel") zu den Produzenten zählt, darf man sich auf schonungslose Gewaltdarstellungen gefasst machen. Doch gerade die blutigen Momente wirken oft recht überhastet - in einem Slasherfilm, der etwas auf sich hält, wendet sich die Kamera normalerweise nicht ab, sobald es den Opfern an den Kragen geht. Hier passieren die tödlichen Verletzungen jedoch fast nebenbei und in Sekundenbruchteilen. Gewalt wird also nicht zelebriert; das ist ja an sich kein Fehler, dürfte aber wohl eher daran liegen, dass man sich keine besseren Spezialeffekte leisten konnte.