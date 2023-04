Otto Jaus: Neuer Comedy-Leading-Man?

Auf diesem Weg begleitet uns ein höchst spielfreudiger Cast, unter dem besonders Ulrike Beimpoldt (großartig wie immer!), Jürgen Maurer, Ali Salman (als Richies Cousin Erkan Güner) – und ja, auch Otto Jaus. Zugegeben, Jaus präsentiert das, was wir schon von ihm kennen und was er auch am besten kann: den sympathisch-charmanten Strizzi und Wiener Proleten, der vielleicht nicht die hellste Kerze auf der Torte ist, aber dafür das Herz am rechten Fleck hat, wenn's drauf ankommt.

Gemeinsam mit Michael Ostrowski ist Jaus jener Schauspieler der heimischen Branche, die den eigenen Dialekt zu ihrer Marke machen und diesen höchst authentisch auf die Leinwand transportieren. Jaus trägt diesen Film, mitsamt der nicht immer ganz geglückten Dialoge, dank herrlicher Selbstironie, perfektes Timing für Pointen sowie vollem Körpereinsatz. Mit "Hals über Kopf" könnte sich Otto Jaus als Komödien-Leading-Man des österreichischen Films etablieren.

Der zweite Film folgt eh schon im Oktober dieses Jahres: "Pulled Pork", diesmal wieder mit Lebensspezi Paul Pizzera an seiner Seite – und wieder mit Andreas Schmied im Regiestuhl. Vielleicht schlägt der heimische Film nun endgültig die bitter benötigte Mainstream-Richtung ein ...

3 von 5 Sternen

"Hals über Kopf" ist aktuell im Kino zu sehen.