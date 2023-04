Wie ähnlich ist dir deine Filmfigur Richie?

(lacht) Klar, ein Teil von Richie ist auf jeden Fall in mir drin. Ich bin nicht kriminell aufgewachsen oder habe solch eine Ader, aber ich kann mich in seine Lage trotzdem gut einfühlen. Und manche Charakterzüge von Richie sind auch an mir zu finden.

Mir ist aufgefallen, dass du sehr oft den „charmanten Proleten mit Herz“ spielst, auch bei Pizzera & Jaus nimmst du diese Rolle ein. Wieso? Wie hat sich das entwickelt?

Wie gesagt: Ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Deshalb spiele ich diese Rolle sehr gerne. Und ich hab einfach Spaß daran. Es ist ja auch nicht so einfach, ‚Leck mi am Oasch!‘ zu sagen und die Leute damit zum Lachen zu bringen. Oft empfindet man einen Proleten als Ungustl und es kommt nicht allzu oft vor, dass man einen Strizzi leiden kann. Deshalb bin ich darauf schon auch ein bisserl stolz.

Mich hat es nie gestört, dass ich sehr oft diese Art von Rolle spiele. Ist voll in Ordnung für mich. Und in Musicals bin ich ja auch schon in viele andere Rollen geschlüpft. Aber keine Frage, als den sympathischen Proleten kennt man mich am meisten.