"Hexen hexen" im Kino: Die schreckliche Anne Hathaway fängt Kinder in der Mause-Falle

Weltverschwörung durch dunkle Magie

Alles beginnt mit einem Diavortrag, bei dem wir erfahren, dass es Hexen tatsächlich gibt. Sie leben wohlgetarnt mitten unter uns und haben ein großes Feindbild: Kinder. Wir hören nur die Stimme des Redners (im Original gehört sie Chris Rock). Er ist bereits ein älterer Mann und will uns seine Geschichte erzählen. 1967 war er noch ein Junge (Jahzir Bruno), der gerade seine Eltern verloren hat und von seiner Großmutter (Octavia Spencer) aufgenommen wird. Als er eines Tages im Supermarkt einer unheimlichen Frau gegenübersteht, die Süßigkeiten anbietet und ihm eine Schlange entgegenstreckt, reagiert seine Oma allergisch. Sie weiß sofort, dass es sich um eine Hexe handelt, weil sie selber in Kindertagen böse Erfahrungen mit diesen Wesen machen musste. Um den Enkel in Sicherheit zu bringen, checkt sie mit ihm in einem noblen Seehotel ein – doch das war keine gute Idee, denn gerade dort tagen die Hexen unter Leitung ihrer Anführerin (Anne Hathaway). Wenig später findet sich der Junge in eine Maus verwandelt wieder und gemeinsam mit zwei weiteren Leidensgenossen sowie Omas Hilfe wollen sie die Hexen stoppen, bevor die mit ihrer Weltverschwörung in Sachen Kinderverzauberung richtig durchstarten können.