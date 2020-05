"I Am Mother": Wenn die Robot-Mama zum Helikopter wird

Smarte und spannende Sci-Fi-Parabel

"I Am Mother" ist eine ebenso smarte wie spannende Parabel im Stil von Sci-Fi-Kammerspielen wie "Moon" von Duncan Jones und "Ex Machina" von Alex Garland. Wie bei den genannten Sci-Fi-Meisterwerken handelt es sich auch bei "I Am Mother" um einen bemerkenswerten Debütfilm: Es ist das Spielfilmdebüt von Regisseur Grant Sputore ebenso wie jenes von Drehbuchautor Michael Lloyd Green. Ausgedacht hat sich die Geschichte aber der Regisseur selbst.

Die spannende Geschichte auf engstem Raum mit nur drei Figuren, wobei eine ein Roboter ist, lebt von im ganzen Film verstreuten Hinweisen und sich abzeichnenden Wendungen. Es ist nicht schwer zu erraten, dass Mutter auch ihre schrecklichen Schattenseiten hat. Aber dennoch schafft es das smarte Drehbuch immer wieder eine gar nicht so überraschende Wendung doch wieder zu wenden. Im Endeffekt baut sich langsam ein Bild auf, das ebenso verstört wie fasziniert. Dazu trägt neben dem brillanten Drehbuch auch das gelungene visuelle Design des australischen Low-Budget-Films bei.

"I Am Mother" lebt vor allem vom Symbolismus der an sich (und doch wieder nicht ganz so) einfachen Handlung. Die Geschichte ist eine Sci-Fi-Parabel über Unschuld, Abnabelung von Mutter und Kind, falsche Entscheidungen (der Mutter ebenso wie der Tochter), dem Wunsch nach Kontrolle (der schnell zum Kontrollwahn werden kann), aber auch über Vertrauen, das Verlangen nach Gesellschaft (oder die Angst vor Einsamkeit) und letztendlich auch ein – durchaus verstörendes – Plädoyer für den entscheidenden Stellenwert der Erziehung. Jedenfalls ist "I Am Mother" einer der besten Science-Fiction-Filme des letzten Jahrzehnts.

"I Am Mother" ist hierzulande zurzeit bei Amazon Prime Video zu sehen (international hingegen bei Netflix).