Die besten Science-Fiction-Filme zurzeit auf Netflix

District 9

Aliens sind im Science-Fiction-Film nicht wegzudenken, aber selten wurden die Außerirdischen so dargestellt wie in diesem großartigen Sci-Fi-Drama. Im Spielfilmdebüt des südafrikanischen Regisseurs Neill Blomkamp ("Elysium", "Chappie") landet ein Raumschiff mit außerirdischen Flüchtlingen in Johannesburg. Sie werden in Lagern interniert. Mehr als zehn Jahre später sollen die insektenartigen Aliens von der privaten Sicherheitsfirma MNU umgesiedelt werden. Dabei kommt der MNU-Mitarbeiter Wikus (Sharlto Copley) in Kontakt mit einer Flüssigkeit, die ihn offenbar langsam in ein Alien verwandelt. Er muss feststellen, dass sein Arbeitgeber nicht unbedingt an Hilfe denkt. Vielmehr zeigt das Unternehmen, das verbotene Experimente mit den Aliens durchführt, großes Interesse an seinen Mutationen. Ihm bleibt nur die Flucht.