"Il Traditore" - Kronzeuge gegen die Cosa Nostra

Alte Meister

Nach ihren Höhenflügen in den 90er Jahren, scheinen Mafiafilme im Jahr 2020 ausgestorben zu sein. Der Pate des Genres, Martin Scorsese, lieferte mit "The Irishman“ nochmal einen letzten Abgesang auf die harten Kerle in Anzügen und scheint damit das Ende einer Ära endgültig besiegelt zu haben. Das 80jährige Regie-Urgestein Marco Bellocchio warf, unabhängig von Scorsese, auch noch einmal einen letzten Blick auf die weltweit agierende Cosa Nostra und schafft es in "Il Traditore“, ein packendes Biopic mit einem geschichtsträchtigen Gerichtsprozess in seiner Heimat zu verknüpfen. Die Maxi Prozesse führten zu zahlreichen Verurteilungen und brachten die Schrecken der italienischen Mafia ans Tageslicht.