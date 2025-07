Einmal sind die Saurier schon ausgestorben, aber ein zweites Mal wird das garantiert nicht passieren, solange Hollywood ein Wort mitzureden hat. 2022 ging mit "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" die zweite Dino-Trilogie zu Ende und wir hatten eigentlich nicht damit gerechnet, noch ein neueres Zeitalter zu erleben. Doch für eine Wiedergeburt ist es offenbar nie zu spät und so kommen jetzt die alten Saurier mit komplett neuen Menschen auf uns zu: Statt Howard, Pratt, Neill und Goldblum heißt es nun Scarlett Johansson , Jonathan Bailey , Rupert Friend und Mahershala Ali – was ja ebenfalls nicht gerade schlecht klingt.

Dinoblutproben

Der Klimawandel trifft auch die echsenartigen Urviecher und so steht ihnen fünf Jahre nach ihrer Befreiung von der Isla Nublar nicht mehr die gesamte Welt zur Verfügung, sondern sie müssen sich einen Lebensraum in Äquatornähe suchen. Dort sind sie wieder isoliert, aber Ruhe finden sie trotzdem keine, da menschlicher Besuch kommt. Der Vertreter eines Pharmakonzerns (Friend) heuert eine Söldnerin (Johansson), einen Saurier-Experten (Bailey) und einen Kapitän (Ali) an.

Diese Gruppe betritt die entlegene Insel mit einer klar umrissenen Mission, welche aber ziemlich verrückt klingt: Sie wollen den Urtieren Blut abzapfen, das dann als Basis für ein sensationelles menschliches Heilmittel dienen soll. Die Sache hat nur einen Haken, denn die Dinos sind nicht so hilfsbereit, für eine Blutprobe still zu halten, sondern tun ihr Bestes, diese Aufgabe zu erschweren.