"Jurassic World: Ein neues Zeitalter": Dino-Finale im Bond-Style

Agenten-Action statt Dino-Abenteuer?

Weil sich der Schauplatz nun von einer streng isolierten Insel praktisch auf die gesamte Welt verlagert hat, war auch dramaturgisch mehr Freiraum möglich. Das schlägt sich zwar in einer abwechslungsreicheren Handlung nieder, lässt aber vor allem in der ersten Filmhälfte immer wieder das Gefühl entstehen, in einem Agenten-Abenteuer gelandet zu sein, denn wir werden alle zehn Minuten in ein anderes Land versetzt.

Da brettert etwa Chris Pratt auf einem Motorrad in bester Bond-Manier durch die engen Gassen einer mediterranen Altstadt – wird aber zumindest nicht durch menschliche Schurken gejagt, sondern von Raptoren gehetzt.