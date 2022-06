Sam Neill in "Jurassic World 3": Das sagt er zu seiner Rückkehr

Sind Sie Ihrer Filmfigur Dr. Alan Grant sehr ähnlich?

Neill: Ich vermute, wir sind beide barsche, ältere Männer. Ich bin schon seit einer ganzen Weile wieder Single. Ich kann mich wirklich in diese Einsamkeit von Alan Grant hineinversetzen, die man am Anfang des Films sieht. Einsamer, alter Mann in einem schrottigen, alten Zelt. (lacht)