Prost Mahlzeit, endlich wieder ein neuer Mord! Auf diese jüngste Bluttat der Eberhofer-Reihe haben wir ja lange warten müssen: Um ein ganzes Jahr ist die bayrische Verbrechens-Statistik in Verzug geraten. Dieser Krimi stammt nämlich noch aus einer Zeit, als Corona in Niederkaltenkirchen ein Fremdwort gewesen ist. Mord hingegen war schon immer fest im dortigen Vokabular verankert.

Eine Frau wird erschlagen im Wald aufgefunden und es ist schnell ermittelt, dass sie sich durch eine Webcam im Schlafzimmer mit Online-Erotik etwas dazuverdient hat – und somit wäre das "Kaiserschmarrndrama" eigentlich doch ganz up to date, denn diese Form von Safer Sex dürfte sich gerade in Pandemie-Zeiten großer Beliebtheit erfreuen.