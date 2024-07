Sie haben's schon wieder getan – und sobald Yorgos Lanthimos mit seiner Lieblingsdarstellerin Emma Stone gemeinsame Sache machen, muss man damit rechnen, dass es richtig wild wird. Der Episodenfilm "Kinds of Kindness" enttäuscht in dieser Hinsicht nicht; ganz im Gegenteil, denn der griechische Regisseur findet zu seiner alten Radikalität zurück, indem er uns drei Geschichten erzählt, die vor schwarzem Humor nur so funkeln und jede Menge Rätsel bereithalten.

Stars in vielen Rollen

Stone, Willem Dafoe, Jesse Plemons und die in "Poor Things" viel zu kurz in Erscheinung getretene Margaret Qualley sind in jeder der drei Geschichten vertreten, spielen aber jeweils andere Charaktere – meist stehen sie dabei im Mittelpunkt, doch in jeweils einer Episode sind sie auch nur Randerscheinungen. Eine einzige (Neben)Figur behält den ganzen Film hindurch ihre Identität bei, was man auch an den Episoden-Titeln erkennt: "The Death of R.M.F.", "R. M. F. is Flying" und "R.M.F. Eats a Sandwich". Wofür dieses Kürzel steht, das von einem weißen Hemd abzulesen ist, wird nie erklärt, aber auf das gesamte Werk bezogen, könnte es "Reichlich mysteriöse Fakten" oder "Richtig meisterhaftes Filmemachen" bedeuten.