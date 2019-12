"Knives Out": James Bond spielt Sherlock Columbo-Poirot

Eine sehr verdächtige Familie

Daniel Craig tritt diesmal nicht als James Bond in Erscheinung. 007 würde den Fall wohl blitzschnell mit reichlicher Gewaltanwendung lösen, der Amerikaner Benoit Blanc geht hingegen lieber in klassischer Detektiv-Manier jedem noch so kleinen Hinweis nach und lässt sich beim Kombinieren Zeit (was freilich noch anderen Personen das Leben kosten könnte). In langen Verhören werden die Familienangehörigen zunächst einmal vorgestellt und sie entpuppe sich als keine sehr angenehmen Zeitengossen: chauvinistische reiche Amerikaner, die nur ihren eigenen Vorteil im Auge haben und gönnerhaft über "anständige, hart arbeitende Ausländer" sprechen – zu denen auch Marta Cabrera (Ana de Armas), die Krankenschwester des Toten und einzige sympathische Person in dieser Runde, gehört. Sie ist fast zu gut für diese Welt und hat eine peinliche Angewohnheit: sie kann einfach nicht lügen. Sobald ihr eine Unwahrheit über die Lippe kommt, muss sie sich gleich danach übergeben. Also wird sie gegenüber der Polizei doch einfach nur die Wahrheit sagen, sollte man meinen.