Lady Business: Schön geschminkte, aber plumpe Comedy

Humorbefreite Comedy

Soweit, so gut. Oder leider doch nicht. Denn obwohl der Plot zwar nicht mit Originalität, aber durchaus mit Unterhaltungspotenzial lockt, entpuppt sich der Film rasch als witzlose Gagschleuder auf sehr niedrigem Niveau. Der puertorikanische Film- und Fernsehregisseur Miguel Arteta ist eigentlich mehr aus der Independent- und TV-Filmszene bekannt. Auch für die beiden Drehbuchautoren Sam Pitman und Adam Cole-Kelly war es das erste Werk für die große Kinoleinwand. Muss nichts heißen, kann aber eine Erklärung dafür sein, warum bei „Lady Business“ (engl. Originaltitel „Like a Boss“) so dermaßen viel schief geht – und das, obwohl mit dem Gespann Tiffany Haddish und Rose Byrne sowie einer bitterbösen Salma Hayek eigentlich ein hochkarätiger Traumcast die Pointen liefern könnte. Doch genau hier liegt die Krux begraben: Es mangelt dem Humor des Films schlichtweg an solchen. Sei es das Austauschen von Sexträumen der beiden Freundinnen oder die obligatorische Kiffen-Szene, der humoristische Funke will einfach nicht überspringen. Gerade Tiffany Haddish könnte in der Rolle der selbstbewussten Mia, die ihren Idealen treu bleiben möchte, brillieren. Doch ihr Charakter geht in den derben und leider durchwegs recht niveaulosen Dialogen, die mehr von Kraftausdrücken als von wirklichem Inhalt geprägt sind, ziemlich unter. Hier sei angemerkt, dass man diese in der englischen Originalfassung vielleicht noch ein wenig besser ertragen könnte – Betonung auf vielleicht.

Auch Rose Byrne bleibt in ihrer Rolle als dauerbesorgte Mel recht farblos. Lediglich eine Dinnerparty-Szene, in der sie in einem Anfall von plötzlicher Wut ihrer Freundin Mia eine gefährlich-scharfe Chillischote ins Essen mischt und dieser übelste Magenbeschwerden damit beschert, liefert ihrem Charakter einen Versuch des Rollenausbruchs. Dieser misslingt nicht nur gewaltig, die Szene ruft auch bemüht Erinnerungen an Filme wie „Brautalarm“ oder „American Pie“ ins Gedächtnis. Apropos: Ein Wiedersehen gibt es mit Jennifer Coolidge alias „Stifler's Mom“. In „Lady Business“ beschränkt sich ihre Rolle allerdings auf eine dauerverwirrte Angestellte von Mia und Mel, die nur kurze dusselige Sprüche von sich geben darf – und auch die sind nicht wirklich lustig.