"Le Mans 66": Pathos-überladenes Motorsport-Biopic für Männer von gestern

Pathos-überladen und Testosteron-getränkt

Die langatmigen ersten 90 Minuten des Films beschäftigen sich mit der Entwicklung des GT40 durch Shelby und Miles. Erst dann sind wir endlich in Le Mans angekommen und der mit 152 Minuten überlange Film gewinnt ein wenig an Fahrt. Aber auch dann bleibt der Film ein mit Pathos überladenes Debakel. Emotion entsteht hier nur durch generische Situationen, die in bewährter Weise auf die Tränendrüse drücken. Dabei kann sich Mangold auf eine durchaus gute Besetzung verlassen. Doch selbst Schauspieler wie Christian Bale, Matt Damon, Jon Bernthal und Caitriona Balfe wirken bei so seichter Charakterisierung einfach nur wie in einer Seifenoper.

Allen voran Christian Bale! Nach seiner atemberaubenden Verwandlung in "Vice: Der zweite Mann" liefert der dafür mit dem Golden Globe ausgezeichnete (und Oscar-nominierte) Meistermime hier eine nahezu lächerlich unglaubwürdige Darbietung ab: In unzähligen Nahaufnahmen schaut er bedeutungsschwanger, mit nach unten gezogenen Mundwinkeln und in die Ferne schweifendem Blick an der Kamera vorbei. Das soll vermutlich seine Charakterstärke, Entschlossenheit und Weitsicht wortlos dokumentieren. Schließlich ist Ken Miles der rebellische Working-Class-Hero, der im Gegensatz zu den College-Boys im Management der Ford Motor Company genau weiß, wie der Hase läuft. Er ist ein Autoflüsterer, der sofort erkennt, wo der Reifen drückt, wenn er einmal eine Runde in einem Rennwagen gedreht hat. Er und kein anderer kann für Ford den Sieg erringen. Seine Frau und sein Sohn dienen in dem Film nur als Statisten, die voll hinter den Leidenschaften des Ehemanns und Vaters stehen.

Matt Damon spielt Shelby ähnlich eindimensional als ständig kaugummikauenden Yankee, der das Potenzial von Miles erkennt und mit ihm gemeinsam gegen den intriganten Ford-Manager Leo Beebe ( Josh Lucas) um die Anerkennung des Patriarchen Henry Ford II. buhlt.

Fazit: " Le Mans 66 – Gegen jede Chance" ist ein mit Pathos überladenes Motorsport-Spektakel für Männer von gestern, das am Schluss keinen authentischen Einblick in die Beweggründe der historischen Figuren bietet. Wenn das klischeehafte Heldenepos nicht eine lähmende Überlänge von 152 Minuten hätte, würde es auch als Werbevideo für Ford durchgehen. Selbst Motorsport-Aficionados dürften sich bei diesem zwar professionell abgefilmten, aber im Testosteron ertrinkende Machwerk langweilen.