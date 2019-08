"Leberkäsjunkie" Eine verkohlte Leiche und absolutes Fettverbot

Ein Leben ohne Leberkäs?

Inzwischen hat sich bei Franz und seiner Dauerfreundin Susi Nachwuchs eingestellt und weil es in der Beziehung wieder einmal kriselt, erhält der Kriminalist nun auch einen neuen Fulltimejob als Kinderbetreuer; eine Aufgabe, für die der Mann nicht wirklich gut geeignet ist. Da muss er sich mit extra großen Leberkässcheiben in Semmeln trösten und hat bald die Konsequenzen zu tragen: beängstigend hohe Cholesterinwerte. Daraufhin kocht die Oma nur noch so gesund, dass sogar der Hund von dem Fraß nichts mehr wissen will – aber keine Sorge: der Franz findet immer eine Gelegenheit, sich den Bauch mit echtem Fleisch vollzuschlagen (und Sebastian Bezzel scheint für diesen Film tatsächlich mächtig viele Kalorien zu sich genommen zu haben).