Eberhofer ermittelt auf Netflix

Das nächste Abenteuer von Franz Eberhofer mit dem wieder mal kulinarisch-köstlichen Namen "Guglhupfgeschwader", in dem Mafiosi dem Dorfpolizisten das Leben schwer machen, startet erst am vierten August im Kino. Ein bisschen dauert es also noch.

Bis es so weit ist, kannst du dir die Zeit mit den bisher erschienenen Filmen vertreiben – und das geht nun unkomplizierter denn je. Denn vor Kurzem hat Netflix die Eberhofer-Krimis in sein Programm aufgenommen und stellt sie den AbonnentInnen zum Binge-Watching zur Verfügung.