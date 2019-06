"Long Shot": Seth Rogen liebt die künftige(?) US-Präsidentin

Ein seltsamer US-Präsident

In dieser Situation befindet sich die amerikanische Außenministerin Charlotte Field ( Charlize Theron). Sie ist seit Jugendtagen sozial engagiert und möchte wirklich die Welt zum Besseren verändern, doch ein paar Mächtige haben etwas dagegen. Ihr größtes Anliegen besteht in einem globalen Abkommen zum Umweltschutz; und danach wartet womöglich eine noch viel kompliziertere Aufgabe auf sie, denn sie wird für die US-Präsidentschaft kandidieren, da Präsident Chambers (Bob Odenkirk), die derzeitige Dumpfbacke auf diesem Posten, eine Kinokarriere anstrebt, nachdem er früher sechs Jahre lang in einer Fernsehserie ebenfalls Amerikas Staatsoberhaupt gespielt hat. (Da hätte also auch Kevin Spacey gute Chancen gehabt, wenn ihm nicht die #MeToo-Affäre dazwischengekommen wäre.)