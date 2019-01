"Love Machine". Ein Riesengemächt ist nicht immer mächtig lustig

Unvermeidliche Viagra-Schmähs

Dafür lässt das Drehbuch aber keinen der vorhersehbaren Standard-Schmähs aus. So fragt man sich zum Beispiel die ganze Zeit, wann wohl der erste Viagra-Witz fällig ist und wird nicht enttäuscht: in einer der überflüssigsten Szenen muss sich unser Sexworker mit einer Dauererektion abmühen und trifft dabei auf eine etwas übereifrige Ärztin, die ihren Beruf mit dem Vergnügen verbindet. Überhaupt gerät sein anhängliches Arbeitsgerät immer mehr in Bedrängnis und wird zusehends stärker malträtiert. Höchste Zeit, dass er sich nicht mehr durch seine zuhälterisch begabte Schwester von einem Date zum andern hetzen lässt, sondern der Fahrschullehrerin Jadwiga (Claudia Kottal) seine Liebe gesteht. Aber auch das ist nicht so leicht…