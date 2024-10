Bereits im Sommer feierte die düstere Fantasyreihe Premiere auf dem Münchner Filmfest, wo "Love Sucks" auch mit dem Bernd Burgemeister Fernsehpreis für die beste TV-Serie ausgezeichnet wurde. Die hochwertige Produktion sei mutig und die Produzenten hätten das richtige Händchen bewiesen, hieß es in der Begründung der Jury. Am 11. Oktober startete "Love Sucks" in der ZDF-Mediathek . Erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer ein neues in Deutschland spielendes "Twilight" oder gibt das ZDF der Vampirromanze einen neuen Anstrich?

Darum geht es in "Love Sucks"

"Maxton Hall"-Star Damian Hardung (26) schlüpft für "Love Sucks" in die Rolle des eher zurückhaltenden Vampirs Ben. Dieser verliebt sich Hals über Kopf in die Boxerin Zelda (Havana Joy, 24). Doch ihre junge Liebe steht von Anfang an unter einem schlechten Stern und kann für beide lebensbedrohlich werden. Denn Zelda ist nicht nur eine Sterbliche, sie entstammt noch dazu einer Familie von Vampirjägern. Beide Familien trachten einander nach dem Leben, haben sie doch durch die jeweils andere Spezies einen tragischen Verlust erlitten. Nicht zuletzt wegen dieser Feindschaft scheint die Liebe zwischen Zelda und Ben zu einem Schattendasein verdammt.

Die Macher versprechen mit "Love Sucks" eine "originelle Variante von Romeo und Julia". Natürlich wurde hier weder das Vampir- noch das Liebes-Genre neu erfunden, originelle Aspekte weist die Dramaserie jedoch in beiden Bereichen auf. So findet die erste richtige Begegnung von Ben und Zelda in einem eher ungewöhnlichen Setting statt: Sie stehen sich als Gegner in einem Boxring gegenüber, wo Zelda den unbeholfenen Vampir auf die Bretter schickt. Doch offenbar fliegen in diesen ersten gemeinsamen Momenten nicht nur die Fäuste, sondern auch so mancher Funke.

Nur einen Tag, eine blutige Vampir-Party und nur wenig gewechselte Worte später wird ihnen klar, dass sie das, was zwischen ihnen ist, beenden müssen. Dabei ist leicht zu übersehen, wann genau zwischen ihnen überhaupt etwas angefangen hat. Denn Amors Pfeil hat da offenbar prompt und ohne Umwege ins Schwarze getroffen. Man hat sich hier also für eine sehr bequeme "Liebe auf den ersten Blick"-Variante entschieden, was zwar schade ist, aber sicherlich bei vielen Romantikern auf Gefallen stoßen wird.